In Teilen Baden-Württembergs: DWD warnt: Waldbrandgefahr steigt auf zweithöchste Stufe

Wanderer und Ausflügler müssen am Wochenende in manchen Teilen Baden-Württembergs vorsichtig sein: Insbesondere am Sonntag steigt die Waldbrandgefahr in mehreren Regionen auf die zweithöchste Stufen, was eine hohe Gefahr bedeutet. Das zeigt eine Übersicht des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Betroffen ist die Gegend um Freiburg, auch Teile Oberschwabens, des Bodenseeraums und der Schwäbischen Alb gehören dazu.

Der Grund dafür sei das Hochdruckwetter, das bis Sonntag vorherrsche, sagte ein DWD-Meteorologe. Es bleibe trocken, außerdem komme am Sonntag etwas mehr Wind ins Spiel. Brandgefährlich sind demzufolge vor allem trockene Äste, Blätter und Nadeln. Wind begünstigt die Ausbreitung von Waldbränden.

Wann das Risiko wieder sinken soll

Im restlichen Südwesten geht der DWD am Sonntag - wie bereits am Samstag im gesamten Land - von einer mittleren Waldbrandgefahr aus.

Zu Beginn der neuen Woche soll das Risiko wieder deutlich sinken: Am Dienstag gilt laut DWD fast in ganz Baden-Württemberg die niedrigste Stufe, diese entspricht einer sehr geringen Waldbrandgefahr.

Der DWD-Waldbrandgefahrenindex gibt die Gefahr in fünf Stufen an. Er berechnet sich aus verschiedenen Faktoren wie Sonneneinstrahlung, Lufttemperatur, relative Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit und Niederschlagsrate. Nach Angaben von Experten sind Waldbrände oft menschengemacht: Dazu gehören achtlos weggeworfene Zigaretten oder Lagerfeuer.