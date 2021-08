1 In Esslingen musste ein 23-Jähriger nach einem Angriff mit einem Schraubenzieher stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden (Symbolfoto). Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Gelhot via www.imago-images.de

In der Nacht auf Dienstag hat ein 32-Jähriger einen Arbeitskollegen mit einem Schraubenzieher angegriffen und so schwer verletzt, dass der Geschädigte stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Esslingen -

In Esslingen hat ein 32-Jähriger seinen 23 Jahre alten Arbeitskollegen mit einem Schraubenzieherverletzt.

Wie die Polizei mitteilte, soll der Mann in der Nacht auf Dienstag gegen 1.10 Uhr in einer Firma in Esslingen seinen Bekannten mit dem Werkzeug angegriffen haben. Dabei fügte er dem 23-Jährigen unter anderem Verletzungen am Oberkörper zu.

Der junge Mann musste wegen seiner Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Firma gebracht werden, dort wurde er stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht laut Polizei jedoch nicht. Anscheinend war es zuvor schon öfter zu Streitigkeiten zwischen den beiden Männern gekommen.

Der 32-jährige Angreifer wurde von der Polizei vorläufig festgenommen, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er bis zur anstehenden Gerichtsverhandlung wieder auf freien Fuß gesetzt. Er wird sich voraussichtlich eier Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung stellen müssen.