1 Im Kreis Esslingen waren am Wochenende Einbrecher unterwegs. (Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Maurer

In Esslingen-Zollberg kam es am Wochenende zu einem Einbruch in einen Kindergarten. Genauere Hinweise liegen noch nicht vor. Auch in Scharnhausen wurde eingebrochen.















Esslingen-Zollberg - Zwischen Freitag um 16 Uhr und Montag um 6.45 Uhr wurde in einen Kindergarten im Esslinger Stadtteil Zollberg eingebrochen.

Ein Polizeisprecher gab bekannt, dass sich ein Unbekannter auf gewaltsame Weise Zugang zu der Einrichtung am Michael-Stifel-Platz verschaffte und im Inneren Räume und Inventar durchsuchte. Über die Höhe des entstandenen Schadens oder das Diebesgut konnten die Beamten noch keine Angaben machen.

Der Polizeiposten Oberesslingen ermittelt mit Unterstützung durch Spezialisten der Kriminaltechnik, die am Tatort Spuren sicherten.

Ebenso wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Pizzeria in Scharnhausen das Ziel eines Einbrechers. Zwischen 22 Uhr am Samstag und 9.30 Uhr am Sonntag verschaffte der Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zum Restaurant in der Ruiter Straße und suchte nach Wertgegenständen. Fündig wurde er dabei nach aktuellem Kenntnisstand nicht. In diesem Fall ermittelt das Polizeirevier Filderstadt.