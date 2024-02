In Esslingen: Vier Verletzte und drei beschädigte Autos nach Auffahrunfall

1 Bei dem Unfall wurden drei Autos beschädigt, eines musste abgeschleppt werden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Bei einem Auffahrunfall in Esslingen wurden am Montag vier Personen verletzt. Wegen einer Unaufmerksamkeit war ein 61-Jähriger auf der Hauptstraße auf ein anderes Auto aufgefahren, dass auf einen weiteren Wagen aufgeschoben wurde.











Bei einem schweren Auffahrunfall in Esslingen sind am Montagnachmittag vier Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei entstand an den drei beteiligten Fahrzeugen zudem ein Schaden von 12 000 Euro.

Demnach bemerkte ein 61-Jährige auf seiner Fahrt auf der Hauptstraße in Richtung Plochinger Straße gegen 16.30 Uhr zu spät, dass der Verkehr vor ihm stockte. Er fuhr deshalb heftig mit seinem Mercedes Sprinter auf den VW Caddy einer 57-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW noch auf den Smart einer 42-Jährige aufgeschoben. Er wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Fahrerin des VW musste in eine Klinik gebracht werden, sie hatte aber ersten Erkenntnissen nach nur leichte Verletzungen erlitten. Auch ihre 58-Jährige Beifahrerin wurde verletzt, begab sich aber ebenso wie die beiden 42 und 68 Jahre alten Verletzten im Smart selbst in Behandlung. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.