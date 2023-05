In Esslingen gestürzt

1 Die Frau stürzte offenbar ohne fremde Beteiligung, dem jungen Mann wurde die Vorfahrt genommen. (Symbolfoto) Foto: imago images/Jochen Tack

Bei Unfällen in Esslingen sind in der Nacht auf Donnerstag und am Morgen eine Radfahrerin und ein Radfahrer verletzt worden. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden, die 53-Jährige wurde stationär aufgenommen.















Bei Unfällen in Esslingen sind innerhalb weniger Stunden zwei Radfahrende verletzt worden. Eine 53-Jährige stürzte in der Nacht, ein 23-Jähriger wurde am Morgen von einem Auto erfasst.

Beide Verletzten mussten im Krankenhaus behandelt werden, die Frau wurde stationär aufgenommen, teilte ein Polizeisprecher am Mittag mit. Passanten entdeckten die 53-Jährige gegen 22.50 Uhr in der Hindenbrugstraße, wie sie mit ihrem Fahrrad auf dem Boden lag. Sie riefen einen Krankenwagen, der die Frau in eine Klinik einlieferte. Den ersten Ermittlungen zufolge war die Frau gestürzt, ohne dass weitere Personen beteiligt gewesen wären. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa einer Promille. Unter der Telefonnummer 07 11 / 399 04 20 bittet die Polizei um Zeugenhinweise zum genauen Unfallhergang.

Neun Stunden später musste der Rettungsdienst einen weiteren Radfahrer versorgen und ins Krankenhaus bringen. Gegen 7.50 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit seinem Rennrad den Radweg an der Obertürkheimer Straße in Mettingen in Richtung Innenstadt entlang. Zur gleichen Zeit wollte ein 39-Jähriger auf die Obertürkheimer Straße auffahren. Dabei übersah er den Radfahrer, sodass dieser über die Motorhaube des Wagens stürzte. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 1500 Euro.