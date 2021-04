Im sozialen Wohnungsbau hat sich in den vergangenen Jahren nicht viel getan. Im Esslinger Stadtteil Zell entstehen jetzt 70 öffentlich geförderte Wohnungen auf einen Schlag. Die Stadt hat 10,3 Millionen Euro in das 26-Millionen-Euro-Projekt eingebracht, das auch in Sachen Wohnqualität und Energieeffizienz Maßstäbe für den sozialen Wohnungsbau setzen will.