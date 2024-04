Brände im Kreis Esslingen: Haben Brandstifter eine Hecke in Reichenbach entzündet?

1 Die Feuerwehr musste nach Reichenbach und Aichwald ausrücken. Foto: dpa/Marijan Murat

In Aichwald-Aichschieß (Kreis Esslingen) brannte am Samstag der Motor eines Autos. Grund war vermutlich ein technischer Defekt. Bei dem Brand einer Hecke in Reichenbach geht die Polizei dagegen von Brandstiftung aus.











In der Albstraße in Reichenbach brannte am Samstag eine Hecke und verursachte einen Schaden von mehreren hundert Euro. Anwohner alarmierten gegen 21 Uhr die Einsatzkräfte. Spuren deuten laut Polizei auf Brandstiftung hin. Weil die Fahndung im Bereich des Tatorts ohne Ergebnis verlief, hat jetzt das Polizeirevier in Esslingen die Ermittlungen aufgenommen.

Der Brand eines Opel Astra hat am Samstagnachmittag einen Einsatz der Feuerwehr und Polizei in Aichwald-Aichschieß verursacht. Kurz nach 14 Uhr meldeten mehrere Anrufer über Notruf das brennende Fahrzeug in der Remstalstraße, teilte die Polizei mit. Vor Eintreffen der Rettungskräfte hatten mehrere Passanten bereits vergeblich versucht, die Flammen im Motorraum zu löschen. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften an und konnte den Brand schließlich komplett löschen. Die Straße wurde dafür zeitweise gesperrt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war ein technischer Defekt Ursache für den Brand. Verletzt wurde niemand. Ein geparkter Opel Vivaro wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei jeweils auf etwa 7000 Euro.