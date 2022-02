1 Maria Sommer, Anne Demuth und Marlies Kellmayer (von links) mit den Plakaten der Kampagne vor dem Rathaus Denkendorf. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Denkendorf beteiligt sich an der landesweiten Impulskampagne Demenz. Die Gemeinde ist schon lange auf dem Weg zur demenzfreundlichen Kommune, will aber noch mehr Menschen sensibilisieren.















Link kopiert

Denkendorf - Warum braucht der ältere Mann an der Supermarktkasse so lange, um die richtigen Münzen zu finden? Warum steht die alte Dame ratlos vor dem Fahrscheinautomaten? Demenz offenbart sich nicht auf den ersten Blick. Doch wer die Anzeichen erkennt, kann entsprechend handeln und bei Bedarf Unterstützung geben. Damit Betroffene weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilhaben können und sich nicht zurückziehen, braucht es Offenheit, Verständnis und mehr Wissen um die vielfältigen Ausprägungen von Demenz. Eine landesweite Impulskampagne, an der sich die Gemeinde Denkendorf beteiligt, soll dazu beitragen.