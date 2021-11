Theologin zum Weihnachtsmarkt-Aus „Ich kann verstehen, dass viele Menschen stinkesauer sind“

Wieder kein Weihnachtsmarkt in Stuttgart. Das weckt Zorn und Wut. Der Frust der verhinderten Besucher darf sein, meint die katholische Pastoralreferentin Angela Schmid. Es komme aber darauf an, was wir daraus machen, sagt sie im Interview.