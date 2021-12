1 62,4 Prozent der Stuttgarter sind vollständig geimpft – bis März sollen es 85 Prozent sein, so das Ziel der Stadt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Stuttgarter Impfquote soll steigen. Es geht jedoch vorwiegend bei den Drittimpfungen voran. In der Sportarena können sich von Dienstag an auch Menschen boostern lassen, deren zweite Impfung vier Monate zurückliegt. Was ist mit der Kinderimpfung?















Stuttgart - Rund 550 000 Impfungen bis März 2022 und eine Impfquote von 85 Prozent – das ist das Ziel, das die Stadt Stuttgart bis März 2022 erreichen will, so der Abteilungsleiter Gesundheitliche Versorgung, Martin Priwitzer, am Montag im Sozial- und Gesundheitsausschuss, wo die aktuelle Coronalage das dominierende Thema war. Sorgen bereiten den Verantwortlichen die aktuell hohe Inzidenz in Stuttgart, die seit Tagen über 500 liegt (am Montag bei 506,9), sowie die nach wie vor niedrige Impfquote.