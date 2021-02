1 Werden die alten Menschen in den Pflegeheimen ausreichend geschützt? Die Opposition im Landtag ist da skeptisch. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Das neue Rückrufsystem für Impfwillige in Baden-Württemberg erlebt einen Stresstest, weil der Andrang anhält. Auch die Impfstrategie von Sozialminister Lucha steht wegen der hohen Todeszahlen in den Pflegeheimen weiter in der Kritik.

Stuttgart - Der große Andrang der Impfwilligen hält an – daran ändert das neue Anrufsystem nichts. Seit Anfang voriger Woche werden die Termine an die über 80-Jährigen und das medizinische Personal über ein sogenanntes Recallsystem der Hotline 116 117 vergeben. Der Anrufer wird registriert und später zurückgerufen, so dass er dann seinen Termin erhält. Dies soll immer neue Versuche und den Frust in Warteschleifen verhindern.