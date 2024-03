Immobilienkrise Stuttgart: So drastisch fallen die Preise in Stuttgart

So drastisch fallen die Preise in Stuttgart

Miese Stimmung in der Immobilienbranche: Bedenkliche Zahlen werden beim City-Report für Stuttgart vom Immobilienverband IVD Süd präsentiert. Vor allem junge Familien haben auf dem Neubaumarkt kaum eine Chance.











Die Zeiten historischer Niedrigzinsen sind zweifelsfrei vorbei. Und das hat weitreichende Auswirkungen auf den Immobilienmarkt, auch in Stuttgart. Die im vergangenen Jahr stark anwachsenden Hypothekenzinsen in Verbindung mit weiterhin steigenden Bau- sowie anhaltend hohen Energiekosten in Verbindung mit einer erheblich nachgebenden Konjunktur erschweren empfindlich den Traum vom Eigenheim für viele Kaufinteressenten.