Immobilien in Baden-Württemberg: Krisenzeichen für Mieter

1 Schlechte Aussichten: In Stuttgart hat sich die Zahl der angebotenen Mietobjekte innerhalb eines Jahres um ein Drittel reduziert. Foto: imago//Werner Dieterich

Die Mieten in Baden-Württembergs Großstädten steigen derzeit kaum. Doch Turbulenzen sind absehbar, denn das Angebot an Mietraum geht stark zurück. Fallende Immobilienpreise werden den Mietern auch nicht helfen – im Gegenteil.











Auf den ersten Blick wirken die aktuellen Zahlen auf dem Mietmarkt in Baden-Württemberg unspektakulär: Mit einem Plus von einem Prozent im Vergleich vom Frühjahr mit dem Herbst 2023 sind in baden-württembergischen Großstädten die Mieten in Bestandswohnungen unterhalb der Inflationsrate gestiegen. Selbst heißgelaufene Märkte wie Stuttgart mit einem Plus von 1,9 Prozent zwischen Frühjahr und Herbst oder Freiburg mit plus 2,1 Prozent sind noch keine drastischen Ausreißer. Wobei dies kein Jahreswert, sondern der Vergleich innerhalb eines Halbjahres ist.