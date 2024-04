Immer mehr Schmierereien: Filderstadt setzt 500 Euro Belohnung für Hinweise aus

1 Die Zahl illegaler Graffiti nimmt rasant zu. Foto: dpa/Tobias Felber

In den vergangenen Tagen wurden in Filderstadt-Bonlanden (Kreis Esslingen) vermehrt Farbschmierereien und Graffiti festgestellt. Um die Täter zu überführen, greift die Stadt zu einem drastischen Mittel.











In den vergangenen Tagen wurden besonders in Filderstadt-Bonlanden vermehrt Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien und Graffiti festgestellt. Nach den Angaben der Polizei sind Gebäude und Bushaltestellen betroffen, mehrfach wurden auch Fahrzeuge besprüht und beschmiert. Besonders viele Fälle wurden im Bereich Bildungszentrum Seefälle, Mahlestraße, Festplatz, Marktstraße und Rainäckerstraße bis zum Industriegebiet festgestellt. Vor allem in der Nacht von Montag auf Dienstag gab es viele Sachbeschädigungen. Neben sogenannten Tags wurden laut der Polizei vereinzelt auch Hakenkreuze gesprüht. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Die Stadt Filderstadt hat für Hinweise, die zu den Tätern führen oder entscheidend für die Aufklärung der Taten sind, eine Belohnung in Höhe von 500 Euro ausgesetzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Filderstadt, Telefonnummer 0711/ 70913, entgegen.