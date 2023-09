1 Die Polizei bittet nach dem Angriff um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann

Am späten Freitagabend hat am Esslinger Bahnhof ein Unbekannter einen 39-Jährigen und dessen 29-jährige Begleiterin verletzt. Einer Meldung vom Montag zufolge sucht die Polizei nun nach Zeugen.











Link kopiert

Ein Unbekannter hat in einem Zug in Richtung Esslingen und am dortigen Bahnhof am späten Freitagabend zwei Personen verletzt. Wie die zuständige Bundespolizei am Montag mitteilt, flüchtete der Täter dann über die Gleise.

Den ersten Erkenntnissen zufolge war der 39-Jährige mit seine 29 Jahre alten Begleiterin in dem Zug in Richtung Esslingen unterwegs, als der Unbekannte ihn zunächst beleidigt haben soll. Dann soll der Angreifer ihm unvermittelt ins Gesicht geschlagen haben. Als die Begleiterin eingriff und den Unbekannten von weiteren Schlägen abhalten wollte, soll dieser sie geschubst und dadurch leicht verletzt haben. Nachdem der 39-Jährige den Zug mit seiner Begleitung am Esslinger Bahnhof verlassen hatte, soll der Angreifer weiterhin auf seinen Kopf eingeschlagen haben. Dann flüchtete er über die Gleise. Der 39-Jährige wurde leicht im Gesicht verletzt. Die Polizei bittet nun unter Telefon 07 11 / 87 03 50 um Zeugenhinweise. Der Täter wird als 1,75 Meter groß, mit schwarzen Haaren und 3-Tage Bart beschrieben. Er soll mit einem blau/schwarz karierten Hemd, einem weißen T-Shirt darunter, einer hellen Jeanshose sowie schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein.