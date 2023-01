1 Christian Lira kennt die meisten Hindernisse in der Altstadt aus Erfahrung. Foto: Roberto Bulgrin

Christian Lira ist auf den Rollstuhl angewiesen und setzt sich für ein barrierefreies Esslingen ein. Aus seiner Sicht läuft vieles gut, es gibt aber auch noch Luft nach oben.















Wie rollstuhlgerecht ist Esslingen? Auf die Frage hin, wie er die Innenstadt benoten würde, muss Christian Lira lange überlegen. „Das ist schwierig“, sagt der 39-Jährige, der seit rund zehn Jahren auf den Rollstuhl angewiesen ist. Die Meinungen in dieser Frage gingen sicherlich auseinander. Außerdem komme es sehr darauf an, welchen Bereich man meint, also geht es um die Infrastruktur, die Ausstattung von Cafés und Restaurants oder um den Einzelhandel. Wenn Lira aber versucht, auf das Gesamte zu blicken, wie gut er am öffentlichen Leben teilnehmen kann, sagt er: „Ich würde der Stadt die Schulnote Drei geben. Es ist im positiven Bereich.“