1 Die Bundespolizei bittet nach dem Angriff um Zeugenhinweise. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann

Am Sonntagabend haben zwei unbekannte Männer in einem Regionalzug von Nürtingen nach Heilbronn eine Minderjährige angefasst und geküsst. Am Bahnhof Plochingen rief die 17-Jährige die Polizei, nun werden Zeugen gesucht.















Link kopiert

Am Sonntagabend haben drei unbekannte Männer in einem Regionalzug im Kreis Esslingen eine 17-jährige Jugendliche sexuell belästigt. Wie die Bundespolizei mitteilt, rief die Geschädigte am Bahnhof Plochingen die Polizei, nachdem sie den Zug mit ihrem Begleiter verlassen hatte.

Den bisherigen Informationen zufolge hatten die Männer die Jugendliche bereits gegen 17.30 Uhr am Bahnhof in Nürtingen angesprochen. Die 17-Jährige stieg dann mit ihrem 18 Jahre alten Begleiter in den Regionalzug in Richtung Heilbronn. Die drei Unbekannten stiegen mit ihr in den Zug und redeten auch auf der Fahrt weiter auf sie ein.

Kurz bevor der Zug dann am Bahnhof in Plochingen Halt machte, sollen zwei der Männer die Jugendliche dann angefasst, umarmt und auf den Mund geküsst haben. Daraufhin verließ die Geschädigte den Zug am nächsten Stopp gemeinsam mit ihrem Begleiter und alarmierte die Polizei.

Die Beamten der Bundespolizei bitten nun unter der Telefonnummer 07 11 / 87 03 50 um Zeugenhinweise zu den beiden Tätern. Beide hatten den Angaben zufolge schwarze Haare und ein „südländisches Erscheinungsbild“. Einer trug eine Basecap und ein dunkles Oberteil, vom anderen Täter liegt keine nähere Beschreibung vor.