Im Kloster Obermarchtal bei Ulm: Verwirrter Axtträger sorgt für Unruhe im Kloster

1 Die Polizei konnte den Flüchtenden einholen. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Ein 58 Jahre alter Mann soll mit einer Axt im Kloster Obermarchtal bei Ulm für Unruhe gesorgt haben. Als die Polizei eintraf, war der Mann schon weggefahren. Die Beamten konnten ihn allerdings dingfest machen.











. Ein Mann mit Axt hat im Kloster Obermarchtal bei Ulm für Unruhe gesorgt. Eine Zeugin sah ihn am Donnerstagabend in der Klosteranlage umherlaufen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Allerdings hat er offenbar niemanden gefährdet oder bedroht.

Als die Polizei eintraf, war der Axtträger bereits mit seinem Auto verschwunden. Die Beamten verfolgten ihn, wobei der 58-Jährige Anhaltesignale ignorierte und kräftig aufs Gaspedal trat. Schließlich kehrte er nach Obermarchtal zurück und gab seine Flucht auf. Ein Test zeigte deutlich überhöhte Alkoholwerte. Der Mann wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.