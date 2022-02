Am 2.2.2000 geboren

4 Lorenz und Noah Jadallah mit Mutter Jasmin Tabbach sowie Astrid Noske mit Maren und Ines (von links). Foto: Kraufmann/Thomas Hörner

Am 2.2.2000 sind im Stuttgarter Diakonissenkrankenhaus zwei Zwillingspärchen auf die Welt gekommen. Am 2.2.2022 feiern Maren und Ines Noske sowie Noah und Lorenz Jadallah nun ihren 22 Geburtstag.















Stuttgart - Die Kollegin hat es vorweggenommen: „So viele Zweier auf einmal“, mit diesem Satz beginnt sie im Februar 2000 einen Bericht unserer Zeitung. Auch der aktuelle Artikel könnte mit einiger Berechtigung mit diesem Satz anfangen – zumal zu diesem Anlass noch mehr Zweier hinzugekommen sind. Denn die zwei Zwillingspärchen, die am 2.2.2000 im Stuttgarter Diakonissenkrankenhaus zur Welt gekommen sind – und über welche die Kollegin schrieb – werden heute, also am 2.2.2022 22 Jahre alt. Siebenmal die Zwei.