1 Im historischen Denkendorfer „Kronensaal“ wird wieder gefeiert und getafelt. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Die Gastronomin Senel Olivieri hat für ihre Event-Location „Noli“ den Saal des traditionsreichen Denkendorfer Gasthauses „Krone“ renoviert. Bei den Arbeiten wurden überraschend eine Stuckdecke und gusseiserne Säulen freigelegt.















Eine abgehängte Decke, dunkle Holzvertäfelungen an den Wänden, dunkelblaue, schwere Vorhänge, eine braune Falttür zur Abtrennung des Raumes sowie ein düsterer Flur mit braunen Fliesen an Wand und Boden: Der Saal des Gasthauses „Krone“ in Denkendorf verströmte zuletzt pure Tristesse. Und doch hat sich Senel Olivieri spontan in den Raum verliebt, als sie eigentlich auf der Suche nach einem Büro samt Lagermöglichkeiten war.