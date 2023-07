U-Ausschuss zur Polizei-Affäre Ex-LKA-Chef belastet Inspekteur

Der ehemalige LKA-Präsident hat den Inspekteur der Polizei in Bezug auf die Besetzung von Spitzenämter belastet. So äußerte sich Ralf Michelfelder am Montag vor dem Polizei-Untersuchungsausschuss im Landtag.