Ski alpin Pinturault holt Kombi-Titel bei Heim-WM

Der französische Skirennfahrer Alexis Pinturault hat bei seiner Heim-WM Gold in der alpinen Kombination gewonnen.Der 31-Jährige lag nach dem Super-G und dem Slalom in Courchevel eine Zehntelsekunde vor dem Österreicher Marco Schwarz, der 2021 in Cortina d'Ampezzo Weltmeister geworden war.