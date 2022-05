Illegaler Müll in Esslingen

1 Die Plakate sollen zum Nachdenken anregen, hofft Mehmet Koc. Foto: Roberto Bulgrin

Kommt Zeit, kommt Unrat – dieses Phänomen kennt man in Esslingen. Im Kampf gegen illegale Abfallentsorgung setzt die Stadt jetzt auf eine Plakataktion. Die soll frech sein und ein bisschen provozieren.















Was sie machen, ist einfach Müll: Abfallsünder bereiten der Esslinger Stadtverwaltung in jüngster Zeit immer häufiger Sorge. Doch gegen zu viel Unrat im öffentlichen Raum weiß Mehmet Koc durchaus Rat. Der Leiter der städtischen Abteilung Sicherheit und Ordnung will für mehr Sauberkeit werben. Darum rückt er dem Verschmutzungsproblem jetzt mit psychologischen Tricks, Humor und sorgsam gewählten Worten zu Leibe. Provokante Plakate sollen zur Einsicht beitragen.