12 Graffiti, wohin das Auge reicht: Rund 50 Prozent der Wände in beiden Tunneln wurde besprüht. Foto: RP Stuttgart

Im Gäubahn- und im Viereichenhautunnel zwischen Schattenring und Heslacher Tunnel wurden im ganz großen Stil illegale Graffiti aufgebracht. Das Regierungspräsidium Stuttgart schätzt die Kosten für das Entfernen auf rund 200 000 Euro.















Seit Beginn der Sommerferien lässt das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) die Fahrbahnen der B 14 zwischen Schattenring und Heslacher Tunnel sanieren. Aus diesem Grund wurde die Bundesstraße in diesem Bereich in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt. Das für die Maßnahme zuständige Baureferat des RPS hat nun mit Schrecken festgestellt, dass in den derzeit nicht befahrbaren Tunneln Gäubahn und Viereichenhau großflächig illegale Graffiti aufgebracht wurden. „Unser Baureferat geht davon aus, dass die Sprayer in der Nacht auf Mittwoch in den Tunnel unterwegs waren“, sagt RPS-Sprecherin Stefanie Paprotka. Dabei müssen sicher mehr als ein oder zwei Sprayer unterwegs gewesen sein. Laut RPS wurden rund 50 Prozent der Tunnelwände besprüht.