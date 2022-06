Punk in jeder Geste

Iggy Pop in Stuttgart

18 Der freie Oberkörper als Markenzeichen: Iggy Pop in Stuttgart. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Der 75-jährige Iggy Pop hat im Beethovensaal der Liederhalle seine großen Hits gespielt und gezeigt, wieso er „Godfather of Punk“ genannt wird.















Er zappelt und hoppelt über die Bühne, er macht Windmühlenarme und turnt am Mikrofonständer, er gestikuliert wild und geht in Pose wie eine Grazie: Was Iggy Pop im Beethovensaal aufführt, ist eine begnadete, bizarre Rock-Performance. Es gibt nicht viele 75-Jährige, die das könnten – Iggy aber hat sein Leben lang nichts anderes gemacht, sein Körper ist darauf geeicht, sich im Rhythmus einer Band zu bewegen.