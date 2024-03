Idyllisch wohnen im Süden Baden-Württembergs: Familie verwandelt alten Gutshof in minimalistischen Wohntraum

30 Der ehemalige Kuhstall in Sitzenkirch bietet nun interessante Aussichten. Wie es im Haus vor, während und nach dem Umbau aussah, ist in der Bildergalerie zu entdecken. Foto: Jessica Siegel

Vorher-Nachher-Umbau: So hat ein handwerklich versiertes Ehepaar mit einem Architekten am Rande des Schwarzwalds ein verlassenes Gehöft in ein stilvolles Familienheim mit Panoramafenster umgebaut und auch das Dorf aufgewertet.











So viele Dörfer fransen an den Rändern aus, zersiedeln sich in Neubauwohn- und Gewerbegebiete. Und in der Ortsmitte? Schließen immer mehr Läden, verfallen immer mehr Häuser entlang der Dorfstraße, Gärten verwildern. Wer über die Hügelkette im Markgräflerland – der Schwarzwald ist nah, aber es gibt auch mit Wein bewachsene Hänge, dazwischen Kuhweiden – ins Dorf Sitzenkirch fährt, sieht: Es geht auch anders. Die ersten Gebäude sind eine 800 Jahre alte Dorfkirche, daneben ein ehemaliges Kloster, das nun als Demeterhof bewirtschaftet wird.