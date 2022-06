1 Das Paneelsystem „Endo“ lässt sich beliebig zusammenfügen – es kann als Wohn- oder Arbeitsraum oder als Lernort genutzt werden. Foto: Kerstin Dannath

Der Verein Adapter nutzt das denkmalgeschützte Areal in Wendlingen, um ein temporäres und flexibles Wohnprojekt zu präsentieren. Es ist ein Projekt der Internationalen Bau-Ausstellung IBA ’27















Wir sind sehr froh, dass wir Adapter in der Neckarspinnerei einen Experimentierraum für ihr innovatives Projekt zu Verfügung stellen können“, sagt Dirk Otto, der Geschäftsführer der HOS-Gruppe, der das Areal in Wendlingen gehört. Denn dort tut sich was: Der Stuttgarter Verein Adapter nutzt das historische Areal bis zum Ende des Sommers für ein Pilotprojekt zur Schaffung neuen Wohnraums, wobei auf Flächen zurückgegriffen wird, die temporär leer stehen. „Wir sind sehr froh, dass wir Adapter in der Neckarspinnerei einen Experimentierraum für ihr innovatives Projekt zu Verfügung stellen können“, sagte Dirk Otto, der Geschäftsführer der HOS-Gruppe, der das Gelände gehört, beim Auftakttermin.