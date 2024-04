Hygieneartikel in Leinfelden-Echterdingen: Gratis-Tampons auf Schultoiletten

Hygieneartikel in Leinfelden-Echterdingen

1 Werden solche Tampon-Spender bald auch in den Schultoiletten in Leinfelden-Echterdingen angebracht? Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Menstruationsartikel sollten an den weiterführenden Schulen in Leinfelden-Echterdingen genauso angeboten werden, wie Seife und Papiertücher. Kostenfrei und ziemlich bald, wie Nachwuchspolitiker fordern.











Link kopiert

Menstruationsartikel – also Tampons oder Binden – sollten auf den Toiletten der weiterführenden Schulen von Leinfelden-Echterdingen genauso kostenlos angeboten werden, wie Seife oder Papierhandtücher. Das findet nicht nur Simon Hauser, der Schülersprecher des Immanuel-Kant-Gymnasiums(IKG) in Leinfelden, sondern sämtliche Nachwuchspolitiker in Leinfelden-Echterdingen.