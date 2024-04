Hundehalter-Protest vor Esslingens Rathaus: Eine Demonstration auf vielen Pfoten

1 Rund 50 Herrchen und Frauchen demonstrierten mit ihren Vierbeinern vor dem Alten Rathaus für die Belange ihrer Vierbeiner. Foto: privat

Hundebesitzerinnen und -besitzer demonstrierten am Sonntag vor dem Alten Rathaus, um die Stadt auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen. Sie kritisieren fehlende Hundekotbehälter und wünschen sich eine eingezäunte Hundewiese.











Mehr als 50 Hundehalterinnen und -halter versammelten sich am Sonntag mit ihren Vierbeinern vor dem Alten Rathaus zu einer Demonstration auf vier Pfoten. Mit dieser Aktion wollten sie auf die Anliegen von Hundeliebhabern in der Stadt aufmerksam machen. Hauptforderungen waren die Installation von Hundekotbeutelstationen in öffentlichen Bereichen sowie die Schaffung einer eingezäunten Hundewiese.