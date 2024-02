Hundeattacke in Schallstadt: Vier Rottweiler greifen Frau an und verletzen sie schwer

Vier Rottweiler greifen Frau an und verletzen sie schwer

Hundeattacke in Schallstadt

1 Der Halter der vier Rottweiler bemerkte den Vorfall und trennte die Tiere von der Frau. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Funke Foto Services/IMAGO/OTTO, INGO

Eine Frau ist im baden-württembergischen Schallstadt von vier Rottweilern angefallen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Freiburg mitteilte, bissen die Tiere die 48-Jährige beim Verlassen eines Grundstücks.











Eine Frau ist im baden-württembergischen Schallstadt von vier Rottweilern angefallen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Freiburg am Donnerstag mitteilte, bissen die Tiere die 48-Jährige am Dienstagabend beim Verlassen eines Grundstücks, wo sie auf einem ummauerten Innenhof frei umherliefen. Der Halter bemerkte den Vorfall demnach und trennte die Tiere von der Frau.

Die Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die Polizei leitete Ermittlungen ein. Die Beamten baten Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder denen weitere Vorfälle mit den Hunden bekannt sind, um Hinweise.