Hufschmiede im Kreis Esslingen: Die Alten hören auf – und zu wenig Junge kommen nach

1 Besuch bei einem ruhigen Stammkunden in Baltmannsweiler: Der Hufschmied Hans-Peter Schmid (links) und sein Helfer Roland Luz beschlagen den Haflinger Jack. Foto: dpa/Marijan Murat

Hans-Peter Schmid ist seit 46 Jahren Hufschmied und vor allem rund um Esslingen unterwegs. Doch in seiner Zunft fehlt der Nachwuchs – während die Zahl der Pferde steigt. Das schafft Probleme.











Menschen gehen zur Fußpflege, zu Pferden kommt der Hufschmied. Zu Jack, einem wuchtigen Wallach in Baltmannsweiler, zum Beispiel. Seit Jahren kümmert sich Hans-Peter Schmid aus Aichwald um die Hufe des Haflingers. „Jack gehört zur Stammkundschaft“, sagt der 70-Jährige, der nicht nur staatlich geprüfter Hufbeschlagschmied ist, sondern laut dem „Reiterjournal“ auch Berufsschullehrer am Plochinger Bildungszentrum war und an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) in Nürtingen unterrichtet.