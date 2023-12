Hubschrauber und Suchhunde: So sucht die Polizei nach der Zweijährigen bei Sigmaringen

Julia Gern 18.12.2023 - 09:42 Uhr , aktualisiert am 18.12.2023 - 10:10 Uhr

So sucht die Polizei nach der Zweijährigen bei Sigmaringen

1 An der großangelegten Suchaktion beteiligten sich den Angaben zufolge unter anderem Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk. Foto: David Pichler/dpa

Ein zweijähriges Mädchen wird bei Sigmaringen vermisst. Heute Vormittag startet die Suche nach dem Kind aufs Neue.











Link kopiert

Die Suche nach dem Kind bei Hitzhofen im Kreis Sigmaringen wird wieder aufgenommen. Das berichtet Polizeipressesprecherin Daniela Baier unserer Redaktion am Montagmorgen. „Wir geben alles, wir lassen nichts unversucht.“

Hubschrauber und Mantrailer-Hunde werden im Nachbarkreis des Zollernalbkreises im Einsatz sein, Kräfte der Polizei werden ebenfalls am Boden nach dem Mädchen absuchen.

Ab Sonntagabend hatten auch Feuerwehrtaucher im dem 20 Minuten von Winterlingen entfernten Ort nach dem Kind gesucht – „ohne Erfolg“, wie Baier sagt.

Weil der Fluss Lauchert in der Nähe des Wohnhauses der Eltern verläuft, rückten Feuerwehrtaucher an. Auch vier Drohnen, ein Hubschrauber und Spürhunde kamen zum Einsatz. Foto: David Pichler, dpa

Mädchen verschwindet in unbeobachtetem Moment aus Elternhaus

Die Zweijährige war am Sonntag zwischen 16 und 17 Uhr offenbar in einem unbeobachteten Moment aus ihrem Elternhaus verschwunden, das nach Polizeiangaben in der Nähe des Flusses Lauchert liegt.

Das Kind hat laut Polizei kurze, blonde Haare und blaue Augen. Das Mädchen sei zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mutmaßlich lediglich mit einem Schlafanzug bekleidet gewesen. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07571/104-0 um Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens.