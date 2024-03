Hubschrauber über Esslingen: Leiche nach Suchaktion im Neckarkanal gefunden

1 Die Polizei hat am Mittwochabend nach einer Frau in Esslingen gesucht. Foto: 7aktuell.de/ 7aktuell/7aktuell.de | 7aktuell

Die Polizei findet nach einem Hinweis einen Rollator am Roßneckar und leitet eine Suchaktion ein. Schlimmste Befürchtungen bewahrheiten sich.











Über der Esslinger Innenstadt hat am Mittwochabend ein Polizeihubschrauber für Aufsehen gesorgt. Der Grund war eine Suchaktion, die nach dem Fund eines herrenlosen Rollators am Roßneckar eingeleitet wurde. Schlimmste Befürchtungen bewahrheiteten sich: Am Abend, offenbar zwischen 20 und 21 Uhr, fand die Polizei eine Leiche. Dies bestätigte ein Sprecher.

Zuvor hatte die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung mitgeteilt, dass gegen 17.45 Uhr ein Hinweis eingegangen war, bei dem einiges darauf hingedeutet habe, dass der Rollator einer Frau gehöre und sich diese womöglich in einer Notlage befinden könnte. „Der Hubschrauber hat den Roßneckar überprüft“, sagte ein Sprecher der Polizei.

Auch Kleidung aufgetaucht

Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Es seien Kleidungsstücke aufgetaucht, die den Verdacht erhärtetet hatten, dass jemand ins Wasser gefallen war. Eine Vermisstenanzeige war bei der Polizei zu diesem Zeitpunkt nicht eingegangen. Weitere Informationen zu Geschlecht, Alter und Umständen des Todes konnte die Polizei am Mittwochabend um 21 Uhr noch nicht nennen.