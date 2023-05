1 Die Polizei rückt vorsorglich mit vielen Kräften aus – unter anderem einem Helikopter. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Karsten Schmalz

Weil sich zwei Männer am Sonntagnachmittag im Unteren Eulenbergweg in Altbach (Kreis Esslingen) mit einem Gewehr beschäftigten, riefen gegen 16.50 Uhr mehrere Anwohner die Polizei, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte.

Daraufhin rückten zahlreiche Beamte aus, darunter auch ein Polizeihubschrauber und Einsatzkräfte des Polizeipräsidium Einsatz, die zufällig in der Nähe gewesen waren. Die Polizisten nahmen die beiden Männer vor Ort widerstandslos vorläufig fest und beschlagnahmten die Waffe, die sich als Luftgewehr herausstellte.

Einer der beiden Männer wurde daraufhin wieder frei gelassen, der andere musste über Nacht in Gewahrsam bleiben, weil er stark betrunken war. Die Polizei ermittelt nun gegen beide, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.