1 Bei der Fahndung in der Nacht zum Dienstag suchte auch ein Polizeihubschrauber über Nürtingen nach dem Tatverdächtigen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

In der Nacht zum Dienstag wurde in Nürtingen (Kreis Esslingen) eine 26-Jahre alte Frau vor ihrer Wohnung angegriffen. Der Täter lässt sie schwer verletzt zurück, als Anwohner die Polizei rufen. Wenig später kann die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen.















Bei der unmittelbaren Fahndung nach einem versuchten Tötungsdelikt am frühen Dienstagmorgen in Nürtingen (Kreis Esslingen) konnte die Polizei einen 24-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Er soll laut Angaben einer Polizeisprecherin eine 26-Jährige angegriffen und schwer verletzt haben, als Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden, flüchtete der Mann in einem Fahrzeug.

Den Angaben zufolge ereignete sich der Angriff im Wohngebiet Lerchenberg. Kurz vor 3 Uhr waren Anwohner am Dienstag auf das Geschehen aufmerksam geworden und hatten den Notruf gewählt. Die 26-Jährige ließ er schwer verletzt auf der Straße vor ihrer Wohnung zurück. Sie wurde von einem Notarzt versorgt und danach in eine Klinik gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist die Frau außer Lebensgefahr. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich wohl um einen Bekannten der Frau, er soll sie außerhalb ihrer Wohnung angegriffen haben.

Hubschrauber der Polizei unterstützte Fahndung

Die Polizei leitete sofort nach dem Notruf eine Fahndung nach dem Täter ein. Bei dieser kam in der Nacht auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Dabei wurde der 24-jährige Verdächtige festgenommen. Die Polizei hatte ihn mit leichten Verletzungen in Zizishausen angetroffen. Er war zu Fuß unterwegs, sein Fahrzeug wurde auf dem Festplatz in Oberensingen entdeckt. Am Dienstagnachmittag waren laut Angaben einer Polizeisprecherin noch Beamte der Bereitschaftspolizei im Einsatz, die unter anderem zwischen dem Fundort des sichergestellten Fahrzeugs und der Stelle, an der der Verdächtige vorläufig festgenommen wurde, nach Beweismitteln suchten.

Am Mittwoch soll der Mann einem Haftrichter vorgeführt werden. Zum Hintergrund der Tat oder dem genauen Ablauf konnte die Polizei noch keine Angaben machen.