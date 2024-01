Hotel am Esslinger Neckar-Forum: Leonardo will den Erfolg zurückbringen

1 Der Direktor Bert Bloem möchte den Gästen ein attraktives Entree mit Bar (links) und Co-Working-Tisch (rechts) anbieten. Foto: Roberto Bulgrin

Seit drei Jahren ist das Hotel am Esslinger Neckar Forum bereits geschlossen – nun soll es seine Türen wieder öffnen: Nach aufwendiger Umgestaltung werden am Mittwoch, 10. Januar, die ersten Gäste nach der Neueröffnung einziehen.











Drei Jahre lang blieb es im Hotel am Esslinger Neckar-Forum dunkel – nun soll dort wieder Leben einkehren: Unter der Flagge des Hotelkonzerns Leonardo wird das komplett runderneuerte Haus an der Grabbrunnenstraße an diesem Mittwoch wieder eröffnet, rund 40 Gäste wollen bereits am ersten Öffnungstag anreisen. Der Betrieb soll in den kommenden Wochen Schritt für Schritt hochgefahren werden, damit sich der Service immer besser einspielen kann.