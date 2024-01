Horst Schreiber wird 100: Ein erfülltes Leben voller Geschichten

1 Horst Schreiber blickt an seinem 100. Geburtstag auf ein reiches Leben zurück. Foto: Roberto Bulgri/n

Jahrzehntelang hat der Esslinger Horst Schreiber beim Zoll gearbeitet. Er hat Kaffeeschmuggler und Schwarzbrenner gejagt, er hat am Stuttgarter Flughafen Passagiere abgefertigt und sogar eine Fernsehserie inspiriert. Nun feiert er seinen 100. Geburtstag.











Hundert Jahre sind für ein Menschenleben eine lange Zeit. Der Esslinger Horst Schreiber feiert heute seinen 100. Geburtstag, und er kann zufrieden feststellen: „Ich bin froh und dankbar, wie mein Leben verlief. Ich habe so viel erlebt und könnte ewig davon erzählen.“ Das tut Horst Schreiber mit sichtlichem Vergnügen und augenzwinkerndem Humor. Man hört ihm gerne zu, weil in seinen Erinnerungen ein Stück Geschichte im Brennspiegel einer außergewöhnlichen Biografie lebendig wird. Lange Jahre hat Schreiber in verantwortlicher Position beim Zoll gearbeitet. Er hat Kaffeeschmuggler und Schwarzbrenner gejagt, war in verantwortlicher Position beim Zoll am Stuttgarter Flughafen und Chef des Zollfahndungsamts in Stuttgart.