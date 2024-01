Homestudio in Plochingen: DJ SHDW mischt die Technoszene auf

1 Marco Bläsi, bekannt als DJ SHDW, legt an der DJ-Booth in seiner Wohnung in Plochingen Techno-Musik auf. Foto: Roberto Bulgrin

Marco Bläsi legt als DJ SHDW Techno auf und betreibt seit Kurzem von Plochingen aus das Label „Mutual Rytm“. Mit seinen Songs ist er weltweit unterwegs. Der 32-Jährige ist seit mehr als 15 Jahren in der Technoszene aktiv.











Link kopiert

Auf eine Reise will DJ Marco Bläsi diejenigen, die seine Songs hören, mitnehmen und dabei eine Geschichte erzählen,wie er sagt. Der 32-Jährige ist seit vielen Jahren in der Techno-Szene verwurzelt, legt als DJ SHDW – die vokabelfreie Version des Worts Shadow – auf, betreibt ein eigenes Label und produziert Songs. Dabei ist er weltweit unterwegs, im Frühjahr geht es auf Südamerika-Tour: Uruguay, Argentinien und Kolumbien stehen auf dem Programm. Seine Musik, die er als „oldschool Techno, aber modern angehaucht“ beschreibt, produziert er in Plochingen. In seiner Wohnung hat er sich ein Studio einbauen lassen. Im Wohnzimmer wurde ein DJ-Booth, ein Art DJ-Pult, das Platz für Platten, Plattenspieler und weitere Equipment bietet, installiert.