Vorkaufsrecht der Stadt Stuttgart Klinikum soll Sportklinik ganz übernehmen

Die Sporthilfe Württemberg hat mit der Absicht, ihre Mehrheit an der Fachklinik in Bad Cannstatt an einen Dritten zu veräußern, Bewegung gebracht in die dümpelnden Gespräche mit dem Klinikum der Stadt. Der Rat will nun das Vorkaufsrecht wahrnehmen. Die Sportklinik hat auf einen Investor gesetzt und ist überrascht.