Markus Schäfer (li.) und Clou Simon beim Basketballspiel über dem Gerber

Wer über hoch über den Dächern des Einkaufscenter Gerber wohnt, empfindet das als ein großes Privileg. Auch Markus Schäfer, der sich in dieser kleinen Trutzburg mitten in der City „pudelwohl“ fühlt.

Stuttgart - Erst ist er allein, dann sind sie zu zweit, zu dritt und schließlich ist es eine kleine Gruppe. Auch an diesem Tag ist Clou Simon erst alleine mit seinem Ball und lässt sich von diesem leisen „swish“ berauschen. Es ist das Geräusch, das Basketballspieler am liebsten hören. Es entsteht, wenn der Ball mit starkem Rückwärtsdrall ohne Ringberührung ins Netz fällt. Mit ein bisschen Fantasie kann sich der Stuttgarter Sänger und Songwriter vorstellen, er spiele an einem dieser typischen Basketballplätze in New York, wo sich alle Leute aus dem jeweiligen Viertel treffen. Tatsächlich aber wirft er seine Bälle hoch über dem Einkaufscenter Gerber in den Korb. Oft zusammen mit vielen Mitbewohnern, die an diesem diesen besonderen Ort der Stadt leben.