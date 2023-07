7 Umjubelt: Johnny Depp in der Schleyerhalle Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Hollywood Vampires haben am Samstagabend in der Schleyerhalle begeistert: Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry überzeugten gut 100 Minuten lang mit hartem Rock und perfekt inszenierter Traumtänzerei.















Ursprünglich hatte Johnny Depp die Schule mit 16 ja geschmissen, um Rockstar zu werden. Nachdem dieses Projekt früh gescheitert war, sollte es bis 2022 dauern, ehe dem Hollywood-Filmstar an der Seite des englischen Gitarrenheroen Jeff Beck auch als Musiker die ersehnte Anerkennung zuteilwurde. Nachdem Jeff Beck nach Abschluss der umjubelten gemeinsamen Tournee vor einem halben Jahr gestorben war, reaktivierte Johnny Depp seine bessere Hobbyband Hollywood Vampires und präsentierte am Samstagabend in der Stuttgarter Schleyerhalle gemeinsam mit seinen alten Kumpels Alice Cooper, Joe Perry und Tommy Henriksen ein ergreifendes Jeff-Beck-Tribute-Instrumental mit eben Perry an Becks Originalgitarre.