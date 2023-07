1 In Kindergärten und Kitas stecken Kirchen viel Geld. Treten Mitglieder aus, fehlt dieses. Foto: picture alliance/dpa/Uwe Anspach

Immer mehr Menschen verlassen die großen Kirchen. Das könnte gesellschaftspolitische Folgen haben – zum Beispiel in den Kindergärten, wo die Kirchen bisher viel Geld hineinstecken.















Die Kindergartengruppe war gerade unterwegs, die Kirchentür stand offen. Also gingen die Kinder hinein und ließen sich alles zeigen. „Es war eine Zufallsbegegnung“, sagt Pfarrer Andreas Arnold. Früher war so etwas ganz normal. Da war der Luise-Scheppler-Kindergarten in Filderstadt-Bonlanden noch eine kirchliche Einrichtung. Seit 2021 ist sie städtisch. Die Abgabe sei eine nötige Konsolidierung gewesen, sagt Arnold. Drei Kindergärten seien im Anbetracht der schrumpfenden Gemeindegröße einer zu viel gewesen.