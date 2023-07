Rundgang in Vaihingen auf Großbaustelle Allianz-Park hat seine volle Höhe erreicht

Nach Stuttgart 21 ist der Allianz-Park am Rande des Synergieparks in Vaihingen die zweitgrößte Baustelle in der Landeshauptstadt. Trotz des immensen Projektumfangs geht es planmäßig voran. Ein Besuch vor Ort.