Was macht eigentlich eine Weddingplanerin?

1 Die Esslinger Hochzeitsplanerin Friederike Schmitz möchte, dass sich das Paar in der Trauung wiederfindet. Foto: Roberto Bulgrin

Die Hochzeitsplanerin Friederike „Rike“ Schmitz sorgt dafür, dass am großen Tag alles richtig läuft. Die Esslingerin verrät, wie sie zu diesem ungewöhnlichen Beruf gekommen ist und wie viel Geld man für eine Hochzeit in die Hand nehmen sollte.















Link kopiert

Wer sich das Ja-Wort geben will, hat viel vor: Die passende Location finden, das Brautkleid anprobieren, einen Fotografen buchen und vieles mehr. All das benötigt Zeit und kostet Nerven. Eine Hochzeitsplanerin kann hier Abhilfe schaffen. Friederike „Rike“ Schmitz sorgt dafür, dass an dem großen Tag alles richtig läuft. Die Esslingerin ist ein Energiebündel. Neben ihrem Hauptberuf als Unternehmensberaterin und ihrem Hochzeitsgeschäft ist sie als Handballtrainerin bei der SG Hegensberg-Liebersbronn tätig.