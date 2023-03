1 Nach den Semesterferien strömt wieder Leben in die Vorlesungssäle der Esslinger Hochschule. Foto: Roberto Bulgrin

Stress, Versagensängste und die Frage „Bin ich hier eigentlich richtig?“ können schnell zum Studienabbruch, Burn-out oder Depressionen führen. Verantwortliche der Hochschule Esslingen erklären, wie man das verhindern kann.















Viele neue Gesichter, ein neues Umfeld, sicher waren viele freudig nervös – endlich an der Spitze des Bildungssystems angekommen. Für rund 700 Erstsemester hat in der vergangenen Woche ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Bei einigen Studierenden wird die Freude aber nur kurz währen: Die bundesweite Abbruchquote stagniert in den vergangenen Jahren in den Bachelorstudiengängen zwischen 25 und 30 Prozent.