1 Endlich wieder Hochschule live für die Esslinger Studierenden Laura Modrich, Sebastian Martin und Hauke Stürenburg. Foto: Roberto Bulgrin

An der Hochschule Esslingen ist das Wintersemester angelaufen – überwiegend im Präsenzmodus. Doch Corona bleibt allgegenwärtig: Kontrollen, Masken und Ampeln prägen den Alltag der Studierenden.















Esslingen - Während der Vorlesung blicken Studierende und Dozenten immer wieder zur Ampel an der Wand. Ihre sechs farbigen kleinen Lämpchen diktieren den Zeitplan. Zwei grüne, eine orange, eine dunkelorange und eine rote Signalleuchte zeigen an, wann es Zeit ist zum Lüften. Frische Luft im Kampf gegen Aerosole – an der Hochschule Esslingen hat sich vieles verändert. Nach drei Semestern Home­learning ist die Einrichtung mit dem Beginn des Wintersemesters zum Präsenzmodus zurückgekehrt. Gut 90 Prozent der Studierenden seien zwar geimpft, freut sich Marion Laging, Prorektorin für Lehre und Weiterbildung. Doch Hygieneregeln wie Maske und Lüften müssten beachtet werden.