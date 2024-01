Bildung in Esslingen: Hochschule wird mit sechs Millionen Euro gefördert

1 Freuen sich über die Fördergelder: Rektor Christof Wolfmaier (links), Prorektorin Gabriele Gühring und Professor Sascha Röck. Foto: Ines Rudel

Als einzige Einrichtung in Baden-Württemberg wird die Hochschule Esslingen aus einem bundesweiten Forschungsprogramm unterstützt. Untersuchungsgegenstand ist die Schaffung verbesserter Produktionsprozesse für Qualitätswaren.











Am Ende war der Stress am größten. Fast bis zur letzten Minute hätten sie an ihrem Antrag gefeilt, sagt Professor Sascha Röck von der Hochschule Esslingen. Am 1. März vergangenen Jahres war Abgabetermin – und in der Nacht zuvor haben er und seine Kollegen noch an dem 71 Seiten starken Exposé gearbeitet. Der Aufwand hat sich gelohnt. Denn die Hochschule Esslingen erhält als einzige Einrichtung in Baden-Württemberg Gelder von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit Sitz in Bonn für den Aufbau einer „Intelligenten Fabrik“, einer „Smart Factory“, zur Verbesserung von Herstellungsprozessen.