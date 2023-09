1 Die Hochschule Esslingen hat für das Stadtquartier Neue Weststadt ein Carsharing-Modell mit einem Wasserstoff-Auto entwickelt, das im Rahmen der Mobilitätswoche auf dem Campus Stadtmitte ebenfalls präsentiert werden soll. Foto: Roberto Bulgrin

Die Hochschule Esslingen will die Vielfalt von Mobilität aufzeigen. Bei einer Aktionswoche an der Bildungseinrichtung gibt es Impulse für Mitarbeitende und Studierende. Aber auch andere Interessierte sind auf dem Campus Stadtmitte willkommen.











Jetzt ist Schluss mit herkömmlichen, oft benutzten Marketingkonzepten. Die Hochschule Esslingen geht bei der Namensgebung von Kampagnen neue Wege. Statt des oft bemühten „ES“ in Titeln wie „ES funkelt“ oder „GründES“ hat sich die Bildungseinrichtung etwas Neues einfallen lassen. Nicht mehr „ES“ für Esslingen muss für alle möglichen Projekte herhalten – nun kommt „HE“ für Hochschule Esslingen. „HEr mit nachhaltiger Mobilität“ lautet die kernige Überschrift über einer Aktionswoche mit Vorträgen, Mitmachangeboten, Denkanstößen und einer Podiumsdiskussion mit Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Die Veranstaltungen richten sich an Studierende und Mitarbeitende der Hochschule, aber auch an die interessierte Öffentlichkeit.