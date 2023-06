1 Die Lehrenden der Esslinger Hochschule Thomas Rohrbach, Wilhelm-August Buckermann und Constanze Stiefel sowie der Rektor Christof Wolfmaier (von links) haben angesichts von zwei Jubiläen zwar Anlass zur Freude – aber mit Blick auf das Heizungsgesetz auch Grund zur Kritik an der Politik. Foto: Ines Rudel

Kritik an Einseitigkeit, Eile und Energieblindheit: Dozenten der Hochschule Esslingen bemängeln Pläne der Ampelregierung. Bei aller Verbundenheit mit aktuellen Themen pflegen sie aber auch die Tradition: Zwei Studiengänge der Einrichtung feiern Geburtstag.















Hohe Kosten, schlechte Planung, ständige Änderungen: Das Heizungsgesetz der Ampelregierung erhitzt die Gemüter. Mittendrin in den heißen Diskussionen sehen sich Dozierende des Fachbereichs Energie- und Gebäudetechnik der Hochschule Esslingen. Beruflich und privat müssten sie sich ständig zu diesem Thema der aktuellen Politik äußern, berichten sie. Dabei unterrichten sie ein Traditionsfach: Der Studiengang Gebäude-, Energie- und Umwelttechnik wird 75 Jahre alt. Ein weiteres Geburtstagskind an der Hochschule ist das Chemieingenieurwesen/Farbe und Lack mit seinen 50 Jahren. Gefeiert wird das Doppeljubiläum am Freitag, 23. Juni.