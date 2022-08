1 Wer vom Hochdorfer Ortsteil Ziegelhof in den Hauptort fährt, sollte im Kurvenbereich der oberen Ziegelhofstraße gut aufpassen. Foto: /Katja Eisenhardt

Netzarbeiten, Coronaausfälle und ein massiver Fels im Straßenuntergrund bringen Verzögerung im Bauzeitenplan der Hochdorfer Ziegelhofstraße.















In Hochdorf brauchen Anwohnerinnen und Anwohner der Ziegelhofstraße gerade viel Geduld. Seit Mitte März kommen sie zeitweise nicht mehr mit dem Auto direkt ans Haus, über Monate gibt es Baulärm vor der Haustür. Grund dafür ist die Wanderbaustelle zur Sanierung der Wasser-, Abwasser- und sämtlicher Netzleitungen, die sich die Ziegelhofstraße Stück für Stück nach oben bis zur Einmündung in die Friedensstraße bewegt und im kommenden Jahr in der Friedenstraße weitergeführt werden soll.